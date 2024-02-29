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Врач Болибок: Пациент может прожить всю жизнь и не знать, что он болен

Врач Болибок: Пациент может прожить всю жизнь и не знать, что он болен

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о том, как выявить редкое заболевание. Он отметил, что заподозрить его можно по клинической картине, «по сопутствующим заболеваниям, а потом подтверждают генетическими анализами».

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