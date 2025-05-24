Огненный Армагеддон накрыл Киев — на Украину обрушился рой дронов и ракет Юлия СоколоваКиевская ночь превратилась в ад — в небе над столицей Украины гремели взрывы, а улицы окрасились в оранжевый от пожаров.
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