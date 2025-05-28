Страшная авария на Кубани! Водителя не смогли спасти: что случилось перед его гибелью - выясняют следователи

Около 17:45 эвакуатор, пробив ограждение, врезался в частный дом на улице Крупской. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и спасательных служб, однако спасти водителя, 1986 года рождения, не удалось — он скончался на месте.