China Expands Energy and Trade Partnerships in Central Asia

The chairman of Kazakhstan’s Atomic Energy Agency, Almassadam Satkaliyev, is on an extended tour of nuclear-power facilities in China, gaining insight into PRC management techniques covering the entire development cycle, from designing to construction to operation of such entities.
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