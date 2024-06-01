Два троллейбусных маршрута в Челябинске изменили трассу

Троллейбусы №7 и №14 в Челябинске на все лето изменили маршруты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в в Челябинске стартует очередной этап модернизации контактной сети троллейбусов.