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Царьград

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Ветеранов Афгана арестовали за хищение подмосковного санатория "Русь": Претензии к "ИВА - Инвалиды войны" оценены в 1 млрд рублей

Ветеранов Афгана арестовали за хищение подмосковного санатория "Русь": Претензии к "ИВА - Инвалиды войны" оценены в 1 млрд рублей

Основателя общества "ИВА" отправили в СИЗО по делу о присвоении подмосковного санатория "Русь". Подробности сообщили в МВД России.

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