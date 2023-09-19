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15 остряков, которые ходят в комментарии оттачивать чувство юмора

15 остряков, которые ходят в комментарии оттачивать чувство юмора

Чувство юмора — это ценный дар, который зачастую дается от рождения. Люди, которые способны рассмешить окружающих в самых обыденных жизненных ситуациях, не идут на попятную даже в интернете, оставляя смешные комментарии под постами в соцсетях.

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