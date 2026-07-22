За первую половину 2026 года в бюджет РТ поступило 373,3 млрд рублей

В первой половине 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 373,3 млрд рублей. Из них 308,2 млрд – налоговые и неналоговые доходы, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики.
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