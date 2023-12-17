Лучший в мире космический термометр перестал работать через 2 месяца после публикации первых снимков

Фото: HotSat-1, Тепловое фото Чикаго Тепловизионный спутник высокого разрешения HotSat-1, выведенный на орбиту полгода назад, больше не сможет выполнять свою функцию — его камера вышла из строя, сообщает британская информационная служба BBC.
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