USA Today: Пентагон и другие ведомства не могут придумать, как защищаться от БПЛА

Удары БПЛА по примеру тех, что нанесла Украина в ходе своей операции "Паутина" по российским аэродромам, представляют угрозу для военных баз и гражданской инфраструктуры, а Пентагон на данный момент не придумал, как от них защищаться.
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