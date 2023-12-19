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Мобилизация женщин

"Неначе люди подурилы"(с)ШевченкоВсе нацистские режимы похожи друг на друга. Уже когда очевидно, что война проиграна, что нужно сдаваться, они продолжают цепляться за власть, бросая в топку войны стариков, инвалидов, женщин и детей.

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