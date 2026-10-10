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Политнавигатор

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Ширяев: Тратить дефицитные боеприпасы по дата-центрам «Яндекса» – глупая затея бандеровцев

Ширяев: Тратить дефицитные боеприпасы по дата-центрам «Яндекса» – глупая затея бандеровцев

Крайне расточительно со стороны Киева целиться по дата-центрам теми немногими средствами поражения, которые пробиваются через российскую ПВО.

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