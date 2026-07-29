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Новости СВО: Армия России формирует плацдарм для наступления на Дружковку

Новости СВО: Армия России формирует плацдарм для наступления на Дружковку

   Обзор событий на фронтах Специальной военной операции (СВО) 28 июля 2026 года КРАМАТОРСКОЕ НАПРАВЛЕНЕ Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступления освободили населённый пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике.

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