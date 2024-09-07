НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

148 подписчиков

Шаттенкирк ведет переговоры с несколькими командами НХЛ. Защитник провел 952 матча в лиге и набрал 484 очка

Агент 35-летнего игрока Джордж Базос сообщил, что он планирует продолжить карьеру.  В прошлом сезоне Шаттенкирк выступал за «Бостон» – 61 матч в регулярном чемпионате и 24 (8+16) очка при полезности «+1» и среднем времени на льду 15:44.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх