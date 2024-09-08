Николь Кидман вышла на красную дорожку, обнажив грудь до талии

57-летняя актриса переживает вторую молодость. Кажется, Николь Кидман переживает вторую молодость. Недавно TopNews рассказал о пикантной фотосессии неюной актрисы, а теперь в Сети только и разговоров об экстравагантном наряде красотки.
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