Кот Мостик: Эля отмечает день гавайской гитары!

Эля отмечает день гавайской гитары!#Мостик_о_праздникахС самого утра играет мне на укулеле! От обычной гитары гавайская отличается размером и звучаниемА вы умеете играть на музыкальных инструментах?@cat_the_mostЧитать подробнее>>> .