Кот Мостик: Эля отмечает день гавайской гитары!

Эля отмечает день гавайской гитары!#Мостик_о_праздникахС самого утра играет мне на укулеле! От обычной гитары гавайская отличается размером и звучаниемА вы умеете играть на музыкальных инструментах?@cat_the_mostЧитать подробнее>>> .
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