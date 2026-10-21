У стран Евросоюза нет единения в вопросе о прекращении выдачи виз россиянам. Об этом в своем Телеграм-канале написал председатель Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»), комментируя заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен, которая предложила полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ.
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