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Вице президент ФСБР — о недопуске Садулаева: бред, МОК сам себя дискредитирует

Вице президент ФСБР — о недопуске Садулаева: бред, МОК сам себя дискредитирует

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Вартерес Самургашев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира на Игры 2024 года.

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