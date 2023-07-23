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Советник Байдена Салливан: контрнаступление ВСУ вовсю идет, «уже есть значительное количество жертв и смертей украинских бойцов»

Советник Байдена Салливан: контрнаступление ВСУ вовсю идет, «уже есть значительное количество жертв и смертей украинских бойцов»

Контрнаступление Вооруженных сил Украины вовсю идет, «уже есть значительное количество жертв и смертей украинских бойцов».

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