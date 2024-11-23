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Татар-информ

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Госжилинспекция РТ оштрафовала УК Камских Полян за рассыпающийся дом

Одна из высоток в Камских Полянах Нижнекамского района буквально рассыпается по швам. Местные жители забили тревогу и обратились в Государственную жилищную инспекцию Татарстана с коллективной жалобой на управляющую компанию.

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