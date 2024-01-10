Будет ли в России ротация мобилизованных, которые находятся на СВО больше года?

Жены и матери военнослужащих настаивают на том, чтобы мобилизованных отправили домой из зоны СВО Жены и матери мобилизованных по всей России последние несколько месяцев все активнее требуют вернуть домой их мужчин, которые находятся в зоне СВО уже больше года.
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