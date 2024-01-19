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RT Russia

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Аналитик Пулен: Париж хочет замолчать историю с ударом по наёмникам в Харькове

Аналитик Пулен: Париж хочет замолчать историю с ударом по наёмникам в Харькове

Сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен в эфире RT выразил уверенность, что Франция хочет замолчать историю с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наёмники.

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Комментарии
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Betahon
Франция в отличие от сша еще не привыкла встречать своих &quot;героев&quot; в гробах с национальным флагом на них и не сталкивалась с массовыми демонстрациями, организованными ветеранами колониальных войн! Если французское ЛГБТ-правительство не остановится, то его ждут подобные катаклизмы! А там, глядишь, и очередная революция....
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