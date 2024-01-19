Аналитик Пулен: Париж хочет замолчать историю с ударом по наёмникам в Харькове

Betahon

Франция в отличие от сша еще не привыкла встречать своих "героев" в гробах с национальным флагом на них и не сталкивалась с массовыми демонстрациями, организованными ветеранами колониальных войн! Если французское ЛГБТ-правительство не остановится, то его ждут подобные катаклизмы! А там, глядишь, и очередная революция....