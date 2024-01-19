Сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен в эфире RT выразил уверенность, что Франция хочет замолчать историю с уничтожением пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наёмники.
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