Тренер Швеции Андерссон про Польшу в финале стыков: «Неприемлемо со спортивной точки зрения»

Янне Андерссон осудил автоматический выход сборной Польши в финал стыков по решению ФИФА. В связи с отстранением сборной России от выступлений в международных турнирах поляки прошли в следующий раунд и сыграют с победителем пары Швеция – Чехия.
Янне Андерссон осудил автоматический выход сборной Польши в финал стыков по решению ФИФА. В связи с отстранением сборной России от выступлений в международных турнирах поляки прошли в следующий раунд и сыграют с победителем пары Швеция – Чехия.
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