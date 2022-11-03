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Российский самолет ДРЛОиУ А-50У с тонированным золотом остеклением продемонстрировали на видео

Российский самолет ДРЛОиУ А-50У с тонированным золотом остеклением продемонстрировали на видео

Вид из кабины военного самолёта Воздушно-космических сил Российской Федерации, применяемого для осуществления радиолакационного обнаружения (ДРЛОиУ) А-50У, на остеклённую часть которого нанесена специальная защитная плёнка, попал на видеозапись.

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