Российский самолет ДРЛОиУ А-50У с тонированным золотом остеклением продемонстрировали на видео

Вид из кабины военного самолёта Воздушно-космических сил Российской Федерации, применяемого для осуществления радиолакационного обнаружения (ДРЛОиУ) А-50У, на остеклённую часть которого нанесена специальная защитная плёнка, попал на видеозапись.