В Реутове демонтировали киоски несоответствующие требованиям законодательства

РИАМО - 20 янв. В Реутове на улице Г.И. Котовского сегодня демонтировали киоски, внешний вид которых не соответствовал архитектурному облику города, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.
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