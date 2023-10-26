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Закон, порядок, государство

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Финалисты "Золотого пера Приморья" примут участие в конференции по социальной журналистике

Финалисты "Золотого пера Приморья" примут участие в конференции по социальной журналистике

Журналисты из Приморья — финалисты конкурса "Золотое перо Приморья" (16+) в номинации "Гражданская позиция" — примут участие в Конференции "Медиа/НКО}Профи" (18+), которая пройдёт 26 октября 2023 года в Москве, сообщает ИА PrimaMedia.

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