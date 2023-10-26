Финалисты "Золотого пера Приморья" примут участие в конференции по социальной журналистике

Журналисты из Приморья — финалисты конкурса "Золотое перо Приморья" (16+) в номинации "Гражданская позиция" — примут участие в Конференции "Медиа/НКО}Профи" (18+), которая пройдёт 26 октября 2023 года в Москве, сообщает ИА PrimaMedia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии