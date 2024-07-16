Генич о работе на финале Евро в паре со Шнякиным: «Мы еще ТЭФИ за него получим. Топовый репортаж»

Напомним, ранее журналистка Алена Долецкая негативно отозвалась о работе комментаторов финала Евро-2024: «Увольте Генича и Шнякина.
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