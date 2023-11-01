В Тазовском пройдет окружной съезд ветеринаров

Несколько десятков специалистов ветеринарной службы ЯНАО на три дня приедут в Тазовский район на обучающий семинар по вопросам обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в оленеводстве Ямала.
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