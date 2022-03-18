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Транзит российского газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит российского газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Объем транзита российского газа через Украину в пятницу, 18 марта, может вырасти примерно на 10 млн кубометров в сутки и вернуться к максимуму контрактных обязательств "Газпрома", приводит РИА "Новости" данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

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