Транзит российского газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Объем транзита российского газа через Украину в пятницу, 18 марта, может вырасти примерно на 10 млн кубометров в сутки и вернуться к максимуму контрактных обязательств "Газпрома", приводит РИА "Новости" данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).