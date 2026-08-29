Сегодня в 06:55 в Свердловской области объявлен режим ракетной опасности. Как сообщил губернатор Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.
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