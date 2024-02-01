В Красноярском крае в отношении двоих адвокатов возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе, связанном с незаконной деятельностью финансовой пирамиды

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий, создания и участия в преступном сообществе, связанном с незаконной деятельностью кредитных потребительских кооперативов «Зенит» и «Совет» (финансовые пирамиды) (ч.