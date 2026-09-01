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Нижегородская правда

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Синоптики раскрыли, какой будет осень в Нижегородской области

Синоптики раскрыли, какой будет осень в Нижегородской области

Осень-2026 в Нижегородской области обещает быть контрастной: сезон начнётся с аномального тепла, а затем резко сменится прохладой и обильными дождями.

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