Синоптики раскрыли, какой будет осень в Нижегородской области

Осень-2026 в Нижегородской области обещает быть контрастной: сезон начнётся с аномального тепла, а затем резко сменится прохладой и обильными дождями.
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