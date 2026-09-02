Основатель «Дома с маяком» Мониава была задержана по делу о фейках о ВС РФ

Основатель «Дома с маяком» Лидия Мониаве была задержана. Ей предъявили обвинения по делу о фейках о Вооруженных силах России (ВС РФ).
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