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Основатель «Дома с маяком» Мониава была задержана по делу о фейках о ВС РФ

Основатель «Дома с маяком» Лидия Мониаве была задержана. Ей предъявили обвинения по делу о фейках о Вооруженных силах России (ВС РФ).

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