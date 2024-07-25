Байден впервые объяснил свой внезапный выход из президентской гонки

Американский лидер Джо Байден выступил с обращением к нации из Овального кабинета. Он заявил, что передает факел новому поколению, фактически впервые объяснив свой внезапный выход из президентской гонки 2024 года, сообщает Reuters.
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