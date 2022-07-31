Эксперт Стремидловский рассказал о специфических украинских беженцах, раздражающих поляков

Эксперт Стремидловский рассказал о специфических украинских беженцах, раздражающих поляков

В рамках своего утверждения специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский отметил, что ранее польские граждане были рады предоставить всевозможную поддержку принявшим решение покинуть собственное государство жителям Украины.

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