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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Семененко: «Подошел к турниру в хорошей форме. Бывает одна досадная ошибка»

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление на турнире Kinoshita Group Cup в Токио (3-е место).

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