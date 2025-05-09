Расчет участников СВО прошел на Параде Победы

Парадный расчет российских военнослужащих — участников специальной военной операции, прибывший в Москву для участия в параде в честь 80-летия Великой Победы, прошел по Красной площади, следует из трансляции.
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