«Взял все лучшее от мамы», – Равшана Куркова показала повзрослевшего сына

Равшана Куркова воспитывает двоих детей: 3-летнего сына и полугодовалую дочку. Актриса долго скрывала свою личную жизнь от любопытных глаз общественности, но теперь периодически делится семейными кадрами.
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