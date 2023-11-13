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Агент Хвичи: Не вижу ситуации, при которой грузины перестанут ехать в РФ

Агент Хвичи: Не вижу ситуации, при которой грузины перестанут ехать в РФ

Выполняющий роль агента для команды «Наполи» Хвичи Кварацхелии указал на тот факт, что граждане Грузии и далее будут подписывать контракты с зарегистрированными в Российской Федерации футбольными командами.

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