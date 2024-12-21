Зеленского высмеяли украинцы из-за его истерики после пресс-конференции Путина

Виктор Онегин

Ну что Вы хотите от Зеленского?! Война кончится и он с нею сдуется. Что бы он не говорил и не заявлял, канет в Лету. Молиться ему надо что бы свои не грохнули. Только молиться ему не кому. Не определённого вероисповедания личность.