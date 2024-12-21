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Зеленского высмеяли украинцы из-за его истерики после пресс-конференции Путина

Зеленского высмеяли украинцы из-за его истерики после пресс-конференции Путина

Сразу после пресс-конференции президента России Владимира Путина свою пресс-конференцию (правда, в Брюсселе) провел и глава Украины.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Ну что Вы хотите от Зеленского?! Война кончится и он с нею сдуется. Что бы он не говорил и не заявлял, канет в Лету. Молиться ему надо что бы свои не грохнули. Только молиться ему не кому. Не определённого вероисповедания личность.
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6 час.
Гусаров Игорь
Дааа, что наркота с человеком делает 😳
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4 час.
Александр Батт
При демократии во власть обычно проходят смазливые пустобрехи, мелкие жулики и откровенные придурки.
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20 мин.

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