Автобизнес под прикрытием: предприимчивый украинец решил озолотиться на нуждах ВСУ

Во Львовской области осудят 41-летнего местного жителя, который наживался на нуждах фронта и незаконно ввозил иномарки под видом гуманитарной помощи для ВСУ, сообщает в соцсетях 7-й пограничный Карпатский отряд .
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