Жителям Череповца объяснили, что изменится в городе после смены поставщика теплоэнергии

ЧЕРЕПОВЕЦ, 1 августа, ФедералПресс. В Череповце теплосети и котельные вновь стали городскими. Мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметил, что состояние тепловых сетей ухудшилось за последние годы.
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