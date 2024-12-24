Тайриз Макси набрал 32 очка, 10 подборов и 8 передач в победном матче с «Сан-Антонио»

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Разыгрывающий «Сиксерс» набрал 32 очка, 10 подборов и 8 передач в матче с «Сан-Антонио» (111:106). За 41 минуту Макси реализовал 12 из 25 с игры.