К роддому с мигалками: инспекторы ГИБДД в Ростовской области помогли роженице добраться до больницы

В Аксае к инспекторам Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области старшему лейтенанту полиции Сергею Пируеву и Эдуарду Арутюнян обратился мужчина с просьбой сопроводить их автомобиль до роддома, который находится в городе Ростове-на-Дону.