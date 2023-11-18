К роддому с мигалками: инспекторы ГИБДД в Ростовской области помогли роженице добраться до больницы

В Аксае к инспекторам Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области старшему лейтенанту полиции Сергею Пируеву и Эдуарду Арутюнян обратился мужчина с просьбой сопроводить их автомобиль до роддома, который находится в городе Ростове-на-Дону.
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