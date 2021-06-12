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Лещев о ЧМ-2021: «Сборной удалось отработать «План Б» для Олимпиады. Если не отпустят игроков НХЛ, у нас готов костяк из КХЛ»

Тренер сборной России Альберт Лещев поделился мнением о критике в адрес национальной команды после вылета в четвертьфинале ЧМ-2021 в результате поражения от сборной Канады (1:2 ОТ).

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