FIA объяснила штраф Ландо Норриса на Гран При США

FIA объяснила штраф Ландо Норриса на Гран При СШАF1Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала официальный документ, в котором объяснила, почему стюарды наказали Ландо Норриса штрафом в 5 секунд за обгон Макса Ферстаппена на последних кругах Гран При США.