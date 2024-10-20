FIA объяснила штраф Ландо Норриса на Гран При США

FIA объяснила штраф Ландо Норриса на Гран При СШАF1Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала официальный документ, в котором объяснила, почему стюарды наказали Ландо Норриса штрафом в 5 секунд за обгон Макса Ферстаппена на последних кругах Гран При США.
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