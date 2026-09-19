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В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Иркутской области (Приангарье) с 18 сентября введён режим повышенной готовности из‑за участившихся выходов медведей к населённым пунктам, автомобильным трассам и жилым домам .

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