Канатную дорогу Нижний Новгород — Бор закроют на 5 месяцев

Полная замена несуще-тягового каната на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором займёт от пяти до шести месяцев, включая испытания и проверки.
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