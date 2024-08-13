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Царьград

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Mash: Террористку Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу

Mash: Террористку Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу

Осужденную на 27 лет убийцу военкора Владлена Татарского госпитализировали из-за проблем с психикой.Дарью Трепову* госпитализировали в тюремную больницу Мордовии из-за серьезных проблем с психикой.

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