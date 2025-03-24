Назвавшая супругу Макрона мужчиной журналистка подала иск в ЕСПЧ

Журналистка Наташа Рей обратилась в Европейский суд по правам человека с целью оспорить решение французского суда, касающееся ее заявлений о том, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон родилась мужчиной.
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